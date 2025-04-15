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Украина направила приглашения лидерам Евросоюза посетить Киев 9 мая. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на издание Politico и главу МИД Украины Андрея Сибигу.

По информации СМИ, приглашение направлено, чтобы таким образом продемонстрировать "дипломатическое единство" и отвлечь внимание от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в этот день в Москве.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что союз требует от всех стран-кандидатов не принимать участия в московском параде. Также она призвала лидеров ЕС как можно больше посещать Украину, чтобы "продемонстрировать европейскую поддержку".

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отдать Каллас под международный трибунал ООН. Российский политик расценил требование главы дипломатии ЕС как неуважение к памяти тех, кто спас мир от фашизма.

Володин напомнил, что Победа стоила СССР 27 миллионов жизней, а страны антигитлеровской коалиции потеряли свыше 800 тысяч человек.