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15 апреля, 13:45

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Politico: Украина пригласила европейских лидеров посетить Киев 9 мая

Украина пригласила лидеров ЕС на 9 мая для отвлечения внимания от парада в Москве – СМИ

Фото: 123RF/janeuk86

Украина направила приглашения лидерам Евросоюза посетить Киев 9 мая. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на издание Politico и главу МИД Украины Андрея Сибигу.

По информации СМИ, приглашение направлено, чтобы таким образом продемонстрировать "дипломатическое единство" и отвлечь внимание от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в этот день в Москве.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что союз требует от всех стран-кандидатов не принимать участия в московском параде. Также она призвала лидеров ЕС как можно больше посещать Украину, чтобы "продемонстрировать европейскую поддержку".

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отдать Каллас под международный трибунал ООН. Российский политик расценил требование главы дипломатии ЕС как неуважение к памяти тех, кто спас мир от фашизма.

Володин напомнил, что Победа стоила СССР 27 миллионов жизней, а страны антигитлеровской коалиции потеряли свыше 800 тысяч человек.

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