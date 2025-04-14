Евросоюз угрожает последствиями тем, кто поедет в Москву на парад Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владмиир Новиков

Евросоюз угрожает последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества, пишет ТАСС.

"Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия", – сказала она.

Каллас уточнила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов не принимать участия в праздновании 80-летия Победы в Москве.

"Мы четко дали им это понять", – отметила глава дипслужбы.

Кроме того, Каллас призвала представителей стран ЕС как можно больше посещать Украину, чтобы "продемонстрировать европейскую поддержку". Брюссель предпочитает, чтобы такие визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи, добавила она.

Между тем парад Победы планирует посетить председатель КНР Си Цзиньпин. До этого сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая.

Также в этот день в столицу приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.