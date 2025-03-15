Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Азербайджана Ильхам Алиев условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что проводящие совместную неформальную встречу Путин, Лукашенко и Рахмон созвонились по телефону с Алиевым. Они провели теплый и дружеский разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственных отношений, подчеркнули в Кремле.

Вместе с тем Путин пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран – участниц СНГ, в том числе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Смогут принять участие в параде на Красной площади и воинские расчеты этих государств, включая Белоруссию.

Кроме того, Москву 9 мая посетят власти Эфиопии, президент Палестины Махмуд Аббас и председатель КНР Си Цзиньпин.

Приглашение поучаствовать в праздновании поступило президенту Боливии Луису Арсе и делегации Мьянмы.

