Вучич в разговоре с Путиным подтвердил визит в Москву на 9 мая

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Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил, что собирается прилететь в Москву для посещения парада Победы, который пройдет 9 мая. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Вучич назвал телефонный разговор с Путиным "отличным и содержательным". Они также успели обсудить все важные вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества Сербии и России.

О том, что Вучич планировал приехать в Москву на 9 мая, стало известно в середине декабря прошлого года. Президент Сербии договорился вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приехать в столицу на парад Победы. Последний назвал свое присутствие на данном мероприятии личным долгом.

Путин также пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран – участниц СНГ, в том числе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Смогут принять участие в параде на Красной площади и воинские расчеты этих государств, включая Белоруссию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже подтвердил свое участие в московских мероприятиях в честь 80-летия Победы. Кроме того, Москву 9 мая посетят власти Эфиопии, президент Палестины Махмуд Аббас и председатель КНР Си Цзиньпин.

Приглашение поучаствовать в праздновании поступило президенту Боливии Луису Арсе и делегации Мьянмы.

