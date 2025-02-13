Президент Таджикистана Рахмон примет участие в праздновании Победы в Москве

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 мая примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время открытых переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы привезли с собой ответное послание нашего президента в адрес президента России с подтверждением участия уважаемого Эмомали Рахмона в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы", – приводит слова Мухриддина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин пригласил лидеров стран – участниц СНГ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также были приглашены принять участие в параде на Красной площади воинские расчеты этих стран.

До этого сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.