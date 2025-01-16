Посол Рогожник: белорусские военные примут участие в параде к 80-летию Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военные Белоруссии примут участие в параде на Красной площади к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости со ссылкой на посла республики в РФ Александра Рогожника.

Кроме того, Владимир Путин уже пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ, а их военные были приглашены к участию в параде.

Празднование, которое состоится 9 мая 2025 года, уже начали планировать. Ранее Путин заявил, что приуроченные к этой дате памятные мероприятия пройдут во всех странах ОДКБ. Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.