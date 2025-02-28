ТАСС: почетный караул ВС Сербии примет участие в параде Победы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почетный караул Вооруженных сил Сербии примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Там будет один эшелон – более 70 человек", – говорится в сообщении.

В свою очередь, директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян в беседе с изданием "Союзники. ОДКБ" указал, что Россия ожидает присутствия на параде всех лидеров стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Сербии Александр Вучич ранее рассказывал, что договорился вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Кроме того, на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могут прилететь по приглашению Владимира Путина лидеры стран – участниц СНГ. Также были приглашены принять участие в параде на Красной площади воинские расчеты этих стран.

