Президент Боливии приглашен в Москву на празднование 80-летия Победы

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Президент Боливии Луис Арсе получил приглашение поучаствовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве. Об этом заявил российский посол Дмитрий Верченко.

"Состоялся обмен приглашениями на уровне глав государств: Владимир Путин пригласил президента Боливии принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве в мае, а боливийская сторона пригласила российского лидера в августе отметить 200-летие независимости страны в городе Сукре, который является конституционной столицей Боливии", – подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Кроме того, есть все основания ждать совместных визитов представителей от парламентов двух стран, уверен Верченко. Посол подчеркнул, что прошлогодние визиты Арсе в РФ и переговоры с Путиным внесли значительный вклад в развитие двусторонних отношений, а также позволили двум лидерам обсудить не только текущее совместное сотрудничество, но и перспективы для развития.

До этого российский президент пригласил на празднование Дня Победы в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обещания приехать в Москву 9 мая дали председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Сербии Александар Вучич.

