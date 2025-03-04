Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в параде Победы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу пригласил мьянманскую делегацию в Москву на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение он сделал на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что для народа Мьянмы, который сражался против "японского милитаризма", 9 Мая является значимой датой. Именно поэтому, подчеркнул секретарь Совбеза РФ, российская сторона рассчитывает на участие в торжественных мероприятиях не только делегации страны, но и парадного расчета.

Владимир Путин также пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран – участниц СНГ, в том числе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Воинские расчеты этих государств, включая Белоруссию, также смогут принять участие в параде на Красной площади.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже подтвердил, что примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич договорился вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Также участие в праздничных мероприятиях в Москве примут власти Эфиопии, президент Палестины Махмуд Аббас и председатель КНР Си Цзиньпин. Приглашение поучаствовать в праздновании поступило и президенту Боливии Луису Арсе.