Пашинян подтвердил участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил участие в праздновании в Москве 80-летия Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

"Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Кремль, в беседе также были затронуты вопросы дальнейшего развития российско-армянских связей.

Кроме того, во время разговора с Путиным Пашинян сообщил о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном. В правительстве республики уточнили, что документ готов к подписанию.

Ранее Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. Пашинян считал, что нужно было подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

