Пашинян заявил Путину о завершении переговоров с Азербайджаном по мирному договору

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о завершении переговоров по мирному договору с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

В правительстве республики уточнили, что документ готов к подписанию. В ходе беседы Пашинян и Путин обсудили также другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.

Ранее Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. Пашинян считал, что нужно было подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

При этом премьер Армении указывал, что стороны могут прийти к долгосрочному миру в том случае, если подпишут мирное соглашение и обсудят некоторые шаги. Речь идет в том числе об освобождении "удерживаемых лиц", уточнял Пашинян.

Накануне армянский МИД сообщил о завершении переговоров и согласовании проекта мирного договора. Ереван выразил готовность начать консультации с Баку о сроках и месте подписания документа.