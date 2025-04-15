Песков ответил на угрозу Каллас странам ЕС за визит в Москву на парад Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Угрозы главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас странам ЕС за визит в Москву на парад Победы 9 мая являются весьма и весьма жестокими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам", – сказал Песков.

По его словам, оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает. Песков уверен, что в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику.

Ранее глава дипслужбы ЕС пригрозила последствиями тем странам, представители которых поедут в Москву на парад Победы. Это предупреждение относилось не только к государствам-членам, но и к кандидатам на вступление в Евросоюз. Вместо этого Каллас призвала участников ЕС как можно больше посещать Украину.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин после этого предложил отстранить главу дипломатии Евросоюза от должности и отдать ее под международный трибунал ООН. Он расценил заявления Каллас как неуважение к памяти тех, кто спас мир от фашизма.

