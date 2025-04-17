Додик заявил, что не боится санкций ЕС из-за визита в Москву на 9 Мая

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Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится санкций Евросоюза из-за визита в Москву на 9 Мая по приглашению Владимира Путина. Его слова передает Радио и телевидение страны.

"Я хочу быть там в это время и поеду", – сказал он.

Как отметил Додик, ему не страшны санкции, поскольку во время своего визита в Россию у него намечена встреча с "одним из важнейших мировых лидеров". Кроме того, политик назвал большой честью приглашение от российского лидера.

Он также обратил внимание на важность чтить даты антифашистской борьбы в Европе в период Второй мировой войны.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне таких заявлений премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о колоссальном давлении из-за планируемого визита в Москву 9 мая.

