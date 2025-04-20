Лавров заявил, что ЕС открыто хочет возобновить идеологию нацизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Попытки Евросоюза запретить политикам ряда европейских стран, в том числе главам государств, приезжать в Россию на 9 мая демонстрируют стремление к возрождению идеологии нацизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма", – подчеркнул министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Лавров также обратил внимание, что российская сторона не намерена мириться с этим и приложит все усилия, чтобы данная идеология "не поднимала голову". Кроме того, Москва постарается сделать все, чтобы Европа вернулась к своим ценностям.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами о "неких последствиях" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву и поприсутствовать на параде Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

