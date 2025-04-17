Лидеры стран СНГ примут участие в торжествах в Москве 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководители государств – членов СНГ примут участие 9 мая в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Содружества Сергея Лебедева.

Он заявил об этом на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в России запланированы масштабные мероприятия ко Дню Победы. Празднование пройдет во всех регионах страны.

Основные торжества в честь 80-летия Победы включают проведение парадов: главный пройдет в Москве, а также в 8 городах-героях и 12 населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В параде на Красной площади ожидается участие героев специальной военной операции.

Кроме того, 9 мая состоятся содержательные переговоры Владимира Путина и высокопоставленных иностранных гостей.