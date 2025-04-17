Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На полях празднования 80-летия Победы состоятся содержательные переговоры Владимира Путина и высокопоставленных иностранных гостей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Носить элементы "Ялты-1945" этот форум не будет, и это не форум. Это празднование юбилея Победы", – пояснил он.

Также Песков подтвердил, что Москва с радостью ожидает большое количество гостей, включая глав государств, правительств и делегаций на различных уровнях.

"Мы готовимся оказать максимально радушный прием", – заверил он.

Однако полный список будет опубликован позже, поскольку сейчас в Кремле считают это преждевременным.

Ожидается, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств, среди них – председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кроме того, на мероприятие планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и многие другие.

СМИ ранее сообщали, что украинские власти пригласили глав и представителей европейских стран посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь таким образом внимание от парада Победы в России. По словам Пескова, президент Украины Владимир Зеленский отказался от празднования Дня Победы, что символизирует предательство памяти предков.

