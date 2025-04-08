В МИД РФ заявили о возможном визите лидера Индии Моди в Москву на 9 Мая

Фото: Thailand's Foreign Affairs Ministry via AP

Россия ожидает премьер-министра Индии Нарендру Моди на торжественном параде в Москве 9 мая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

Руденко также отметил, что соответствующее приглашение уже было направлено индийский стороне. Визит Моди в Москву прорабатывается, добавил замглавы МИД РФ.

Ранее стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приедет в Москву на 80-летие Победы по приглашению Владимира Путина. Предстоящий визит главы государства подтвердил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

Дипломат подчеркивал, что российская сторона придает большое значение визиту президента Бразилии. По его словам, в данный момент идет активная работа над организацией поездки Лулы да Силва в Москву.

Также планируют посетить Москву 9 мая председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Центральным событием празднования юбилея станут парады, которые пройдут в столице и восьми городах-героях. Они запланированы и в ряде других городов, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.