Правнук Сталина Яков Джугашвили не приедет на парад Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили не планирует посещать парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Никаких планов на 9 мая у меня нет... Никуда я не пойду", – сказал он.

При этом Джугашвили также не планирует принимать участие в акции "Бессмертный полк".

Центральными событиями празднования 80-летия Победы в ВОВ станут парад в Москве и аналогичные мероприятия в других городах-героях. Также парады пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В дни празднования юбилея Победы власти примут особые меры безопасности, уточнял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это решение обусловлено важностью мероприятия и стремлением не допустить ничего, что могло бы омрачить праздник. Он также заметил, что эта годовщина имеет всемирное значение.