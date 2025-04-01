Путин передал советские монеты для памятника на Поклонной горе в Москве

Фото: телеграм-канал "80 лет Великой Победе"

Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и его родственников, для создания памятника на Поклонной горе в Москве. Сооружение будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале "80 лет Великой Победе".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от имени главы государства передал монеты белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. Представитель Кремля также назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, указав, что она является поучительной для молодого поколения.

Скульптура в виде солдатского письма – "треугольника" – станет третьей по счету в рамках проекта "Живая память благодарных поколений". Первую установили в Минске в 2022 году, вторую – в Брестской крепости в 2024 году.

Ранее Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в ВОВ патриотические проекты в России станут еще шире и масштабнее, а также привлекут больше молодых людей.

Президент напомнил, что участники общественного движения детей и молодежи "Движение первых" ухаживают за братскими могилами и другими воинскими захоронениями, несут почетные караулы, а также вместе с родителями изучают историю своих родственников, которые воевали или работали в тылу в годы ВОВ.