Путин установил дату окончания Ленинградской битвы Днем воинской славы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дата окончания Ленинградской битвы, 9 августа, стала Днем воинской славы России. Соответствующий закон, опубликованный на портале правовых актов, подписал Владимир Путин.

Глава государства внес эту инициативу в Госдуму в начале марта. По его мнению, признание окончания битвы подчеркнет ее военно-стратегическое значение как самого длительного сражения Великой Отечественной войны (ВОВ), которое продолжалось более трех лет.

Депутаты нижней палаты парламента оперативно приняли законопроект, добавив, что изменения будут внесены в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

Ленинградская битва длилась 1 127 дней – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В разные периоды в ней участвовали шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения дальней авиации и войска противовоздушной обороны.

Победа была достигнута не только благодаря усилиям всех родов войск, но и активному участию партизан. В ходе битвы были уничтожены более 50 вражеских дивизий и разгромлена группа армий "Север".

Как ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, празднование 80-летия Победы в ВОВ в 2025 году станет "очень крупным мероприятием". Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.