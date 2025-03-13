ВС Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы Белоруссии примут участие в торжественном параде Победы в Москве 9 мая, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась, дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений", – подчеркнул российский президент.

Лукашенко, в свою очередь, также подтвердил свое участие в параде Победы в Москве. Кроме того, согласно совместному заявлению, опубликованному на сайте Кремля, белорусский лидер пригласил президента России посетить Белоруссию в удобное для него время.

Президент Белоруссии прибыл в Россию для переговоров с Путиным 13 марта. Лидеры планировали обсудить развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия.

В результате диалога они подписали ряд документов, среди которых соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции, внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.

