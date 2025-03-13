Путин сообщил, что договор о взаимной безопасности РФ и Белоруссии вступил в силу

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Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств", – отметил он.

Кроме того, президенты подписали соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.

Вместе с тем Путин и Лукашенко подписали внесение изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года и протокол об обмене грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Сразу после церемонии лидеры государств передали друг другу грамоты.

Также руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов и председатель государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии Сергей Шлычков по итогам переговоров лидеров стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.

Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным 13 марта. Лидеры планировали обсудить развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия.

В рамках переговоров, которые состоялись в Кремле, Путин заявил, что Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения – пример для многих других стран. Лукашенко, в свою очередь, сказал, что отношения двух стран вышли на очень высокий уровень. По его словам, Россия и Белоруссия сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого в истории не было.

