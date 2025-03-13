Путин назвал отношения РФ и Белоруссии примером для других стран

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Россию и Белоруссию объединяют исторические связи, их отношения – пример для многих других стран. Такое заявление сделал Владимир Путин, открывая российско-белорусские переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что отношения двух стран вышли на очень высокий уровень. По его словам, Россия и Белоруссия сохранили уникальное образование в виде Союзного государства, примера которого в истории не было.

На выборах народ Белоруссии показал, что РФ является другом, добавил белорусский лидер.

Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным 13 марта. Лидеры планировали обсудить развитие сотрудничества между государствами и перспективные направления взаимодействия. Они также обменяются мнениями о текущей международной ситуации.

Выборы президента Белоруссии завершились 26 января в 20:00. По словам Лукашенко, голосование прошло на высоком организационном уровне и без потрясений.

ЦИК страны официально утвердил победу Лукашенко 3 февраля. По данным комиссии, он получил 86,82% голосов.