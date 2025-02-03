Центризбирком Белоруссии утвердил победу Лукашенко на выборах президента

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии официально утвердила победу действующего главы республики Александра Лукашенко. Онлайн-трансляция заседания была доступна на сайте комиссии.

По данным ЦИК страны, Лукашенко получил 86,82% голосов. Второе место занял Сергей Сыранков (3,21%), третье – Олег Гайдукевич (2,02%), четвертое – Анна Канопацкая (1,86%), пятое – Александр Хижняк (1,74%). Против всех кандидатов проголосовали 3,60% избирателей. Всего в голосовании участвовали 85,69% – около 6,9 миллиона человек.

Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко уточнил, что от граждан и наблюдателей жалобы о нарушении требований избирательного законодательства не поступали.

Выборы президента Белоруссии завершились 26 января в 20:00. По словам Лукашенко, голосование прошло на высоком организационном уровне и без потрясений.

В Кремле уточнили, что Россия не принимает во внимание критику Запада по поводу прошедших президентских выборов в Белоруссии. Такая реакция была предсказуемой, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.