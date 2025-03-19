ГД приняла закон об установлении Дня воинской славы 9 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает день окончания Ленинградской битвы, 9 августа, как День воинской славы России.

Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы, 9 августа, Днем воинской славы России в начале марта. В пояснительной записке указывалось, что признание окончания битвы подчеркнет ее военно-стратегическое значение как самого длительного сражения Великой Отечественной войны (ВОВ), которое продолжалось более трех лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что российские регионы планируют широко праздновать 80-летие Победы в ВОВ. Представитель Кремля называл это очень важной годовщиной, в честь которой праздничные мероприятия проведут по всей стране.

Также, по его словам, Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы, а празднование станет "очень крупным мероприятием".

