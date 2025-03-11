Путин внес в Госдуму проект об установлении 9 августа Дня воинской славы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы, 9 августа, Днем воинской славы России. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке сказано, что признание окончания битвы подчеркнет ее военно-стратегическое значение как самого длительного сражения Великой Отечественной войны (ВОВ), которое продолжалось более трех лет. Кроме того, это увековечит подвиг защитников Ленинграда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что российские регионы планируют широко праздновать 80-летие Победы в ВОВ. Представитель Кремля называл это очень важной годовщиной, в честь которой праздничные мероприятия проведут по всей стране.

Но власти каждого субъекта будут решать вопросы безопасности самостоятельно, поэтому формат празднования будет варьироваться, заметил Песков.

