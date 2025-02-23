Собянин: мемориальные доски трем Героям России установят в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице установят мемориальные доски трем Героям России. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале в День защитника Отечества.

"Увековечим память участников специальной военной операции генерал-лейтенанта Романа Владимировича Кутузова, младшего лейтенанта Ивана Валерьевича Подъяблонского и гвардии лейтенанта Ивана Сергеевича Шамшеева", – уточнил он в публикации.

Так, памятные таблички установят по следующим адресам:

Попов проезд, дом 1, корпус 2;

улица Скульптора Мухиной, дом 7;

Сиреневый бульвар, дом 14, корпус 2.

Ранее Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации РФ с Днем защитника Отечества. Он напомнил, что в этом году наступит 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мэр подчеркнул, что этот подвиг вдохновляет участников СВО, является неиссякаемым источником духовной силы.

Также в праздничный день Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память всех павших героев минутой молчания.

