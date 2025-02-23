Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В День защитника Отечества Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, которая находится в Александровском саду. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Вместе с тем собравшиеся почтили память всех павших героев минутой молчания.

"Благодаря им наша страна выстояла в тяжелейших испытаниях Великой Отечественной войны. Никогда не забудем о подвиге нашего народа!" – подчеркнул мэр.

Собянин также поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации РФ с Днем защитника Отечества. Он напомнил, что в этом году наступит 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мэр подчеркнул, что этот подвиг вдохновляет участников СВО, является неиссякаемым источником духовной силы.

Венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил и Владимир Путин. Вместе с президентом к мемориалу подошли глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие, которым в этот день в Кремле присудили звание Героя России.

Золотую Звезду получили 11 военных. Президент отметил, что защитников Родины отличает патриотизм, с которым они достойно проходят через тяжелые испытания.