Мэр сообщил о присвоении звания "Почетного гражданина Москвы" Герою СССР

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Участнику Великой Отечественной войны Борису Кравцову присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы", сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, ветерану недавно исполнилось 102 года. Он является единственным в России ныне здравствующим Героем СССР, удостоенным этого звания за подвиги в годы войны.

Мэр напомнил, что в преддверии 80-летия Победы Владимир Путин предложил присвоить фронтовикам – участникам ВОВ звание почетных граждан своих регионов, городов и муниципалитетов. В связи с этим Собянин внес в Мосгордуму предложение присвоить звание "Почетного гражданина Москвы" Кравцову.

Он рассказал, что в ближайшее время направит в муниципальные советы депутатов предложения о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования" всем москвичам – участникам ВОВ.

"От имени москвичей поздравляю Бориса Васильевича с присвоением звания "Почетный гражданин города Москвы". Благодарю за подвиг и беззаветное служение Родине и нашему городу!" – отметил Собянин.

Кравцов родился в столице 28 декабря 1922 года. В июне 1941-го был мобилизован в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В звании лейтенанта он воевал на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах, участвовал в Харьковском оборонительном сражении, прошел Сталинградскую битву, сражался за Донбасс, освобождал Павлоград и Запорожье.

В октябре 1943 года Кравцов с группой разведчиков в районе Запорожья переправился через реку Днепр на остров Хортица. Там по радио он передавал указания артиллерии для подавления огневых точек противника. Когда немецкие военные окружили блиндаж разведчиков, Кравцов вызвал на свою позицию огонь советской артиллерии, что помогло очистить ее от противника.

В декабре того же года Кравцов получил тяжелое осколочное ранение в бедро. В марте 1944-го за геройский подвиг был удостоен звания Героя СССР. В июне после лечения в госпитале в звании капитана был уволен из армии по ранению.

После ВОВ мужчина окончил юридический институт и всю жизнь работал в органах юстиции и прокуратуры. После выхода на пенсию стал активным членом ветеранского движения. В 2022 году Путин наградил Кравцова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее российский лидер вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Церемония прошла на концерте "Ленинградская Победа".

Как уточнил Путин, такую медаль получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.