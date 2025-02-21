Point: Трамп приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

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Американский лидер Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает журнал Point со ссылкой на источники.

По данным СМИ, 9 мая президент США может встретится с Владимиром Путиным.

Аналогичная информация уже поступала от президента Сербии Александра Вучича. По его словам, Трамп может приехать в Москву на парад Победы в случае достижения мира на Украине до Пасхи (20 апреля. – Прим. ред.).

Сам сербский лидер рассказал, что договорился вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Кроме того, на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могут прилететь по приглашению Путина лидеры стран – участниц СНГ. Также были приглашены принять участие в параде на Красной площади воинские расчеты этих стран. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

