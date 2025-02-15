Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

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Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на Парад Победы в случае достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля. – Прим. ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп", – приводит газета "Вечерне новости" слова Вучича.

Ранее Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, в том числе Трампа, если они решат приехать на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.