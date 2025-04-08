Бразилия подтвердила визит президента Лулы да Силвы в Москву 9 мая

Фото: ТАСС/АР/Luong Thai Linh

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приедет в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне по приглашению Владимира Путина. Предстоящий визит главы государства подтвердил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона придает большое значение визиту президента Бразилии. По его словам, в данный момент идет активная работа над организацией поездки Лулы да Силва в Москву.

Ранее президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение Путина поучаствовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Также планируют посетить Москву 9 мая председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Центральным событием празднования юбилея станут парады, которые пройдут в столице и восьми городах-героях. Они запланированы и в ряде других городов, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.