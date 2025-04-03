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03 апреля, 23:03

Политика

Президент Буркина-Фасо Траоре приедет в Россию на 80-летие Победы

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре приедет в Россию на 80-летие Победы. Соответствующее приглашение он принял от Владимира Путина. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре.

"Признательны президенту Траоре за его согласие принять приглашение президента Путина участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – цитирует Лаврова ТАСС.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество РФ и Буркина-Фасо вышло на новый уровень, а главы государств поддерживают регулярный диалог.

Ранее приглашение принять участие в торжественном параде в Москве получили белорусский лидер Александр Лукашенко и воинские расчеты республики, а также главы стран – участниц СНГ.

Кроме того, парад могут посетить военные КНДР. Также власти Эфиопии положительно ответили на приглашение Путина. Однако еще неизвестно, кто именно посетит праздник – президент страны либо премьер-министр.

Между тем главным событием празднования юбилея станут парады в столице и восьми городах-героях. Они пройдут в ряде других городов, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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