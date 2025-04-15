Песков: Россия ожидает более 20 глав правительств государств на параде Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия ожидает свыше 20 глав государств и правительств на параде Победы, который пройдет 9 мая. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также указал, что Москва будет рада видеть всех, кто готов разделить с Россией гордость и радость Дня Победы. Песков объяснил, что это празднование нужно для будущего всего мира, в том числе для Европы.

"Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от празднования Дня Победы. По мнению Пескова, он таким образом предает память своих предков.

При этом ранее СМИ сообщали, что украинские власти пригласили глав и представителей европейских стран посетить 9 мая Киев, чтобы отвлечь таким образом внимание от парада Победы в России.

Москву планируют посетить 9 мая председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и многие другие.

