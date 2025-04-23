Песков: генсек ООН Гутерриш не планирует приезжать в Москву 9 мая

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Генсек ООН Антониу Гутерриш не планирует приезжать в Москву на День Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Гутерриша нет в списках.

Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств. Песков обращал внимание, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от празднования 9 Мая.

При этом ранее глава Евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами о "неких последствиях" для тех представителей ЕС, которые планируют посетить Москву и присутствовать на параде Победы. Директор СВР России Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал этот запрет отвратительным.