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23 апреля, 16:14

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Песков: генсек ООН Гутерриш не планирует приезжать в Москву 9 мая

В Кремле не ожидают приезда генсека ООН Гутерриша в Москву 9 мая

Фото: 123RF/palinchak

Генсек ООН Антониу Гутерриш не планирует приезжать в Москву на День Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Гутерриша нет в списках.

Россия ожидает на параде Победы более 20 глав государств и правительств. Песков обращал внимание, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от празднования 9 Мая.

При этом ранее глава Евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами о "неких последствиях" для тех представителей ЕС, которые планируют посетить Москву и присутствовать на параде Победы. Директор СВР России Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал этот запрет отвратительным.

В центре Москвы вечером 23 апреля перекроют улицы из-за подготовки к параду Победы

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