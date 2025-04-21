Песков заявил, что речи о приезде Трампа в Москву 9 мая не идет

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о посещении американским президентом Дональдом Трампом парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, не идет.

Владимир Путин, общаясь с журналистам после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", отметил мужество европейских политиков, которые планируют приехать в Москву 9 мая. По его словам, этого качества у них больше, чем у тех, кто "прячется за чьей-то спиной" и угрожает людям, желающим "отметить исторические заслуги граждан, которые отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом".

При этом глава государства выразил сомнение, что у европейских чиновников есть механизмы, которые позволят воплотить в реальность озвучиваемые ими угрозы в адрес тех, кто планирует посетить парад Победы.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о "неких последствиях" для тех лидеров Европы, которые планируют приехать в Москву на 9 Мая. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

На фоне этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. Президент Сербии Александр Вучич также указал на колоссальное давление в связи с тем, что он собирается поехать в Москву 9 мая.

Россия ожидает свыше 20 глав государств и правительств на параде Победы. Песков обращал внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от празднования 9 Мая. По его мнению, таким образом он предал память своих предков.

