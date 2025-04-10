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10 апреля, 12:41

Политика

Лавров заявил, что РФ ждет приезда президента Казахстана на День Победы в Москве

Фото: kremlin.ru

Россия ждет приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Действительно, год особый, юбилейный во многих отношениях", – цитирует его РИА Новости.

Центральным событием празднования 80-летия Победы в ВОВ станут парады в Москве и восьми городах-героях. Также парады пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В честь скорого юбилея на улицах столицы появились автобусы, украшенные в честь 9 Мая. В этот раз новое праздничное оформление появилось у 65 автобусов и 14 электробусов.

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