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01 мая, 17:45

Политика

Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая, несмотря на критику и угрозы

Фото: kremlin.ru

Планы президента Сербии Александра Вучича по посещению Москвы на 9 Мая остаются неизменными, несмотря на критику и угрозы. Об этом он заявил в интервью газете "Вечерне новости".

Глава государства напомнил о своем обещании Владимиру Путину посетить Россию и подчеркнул, что не может не выполнить его.

"Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем. Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии", – пояснил Вучич, заявив о готовности принять любые санкции.

Также он обратил внимание, что его намерение посетить Москву на День Победы вызывает больше интереса в странах ЕС, чем конфликт на Украине и перебои с электроэнергией в Европе.

"У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <...> Но единственная и главная проблема – это вот эта", – заключил сербский лидер.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Сербии, что приезд президента страны в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

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