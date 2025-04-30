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30 апреля, 17:51

Политика

Захарова назвала бандитизмом угрозы Вучичу за визит в Москву на парад Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бандитизмом угрозы Еврокомиссии президенту Сербии Александру Вучичу за визит в Москву на 9 Мая.

Дипломат написала в своем телеграм-канале, что если в Еврокомиссии не отказались от демократии, то должны уважать результаты народного волеизъявления, а "не прибегать к диктатуре". Она считает, что такие методы давления похожи на действия пиратов, мафии, шантажистов, преступников и террористических ячеек.

"Хороша же "Европейская комиссия", которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел", – добавила Захарова.

Кроме того, представитель МИД России задалась вопросом о том, что же будет, когда государство полностью подчинится воле "еврохулиганов", если уже сейчас ЕК так "по-хамски" относится к потенциальным членам.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Сербии, что приезд президента страны Александра Вучича в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

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