Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужна встреча президентов РФ и США

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Конфликт на Украине удастся урегулировать при условии достижения соглашения между Россией и США и личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в интервью YouTube-каналу Ultrahang заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он выразил мнение, в соответствии с которым, этот конфликт не удастся прекратить, "пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение". По мнению политика, данные договоренности должны стать "масштабным пакетом", который охватит не только Украину, но и "такие вопросы, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Вместе с тем венгерский премьер выразил надежду на то, что российско-американского соглашения удастся достичь до истечения 50 дней, после которых Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров. В противном случае Венгрия столкнется с трудностями, признал политик.

При этом на данный момент ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта представляется сложной и странной, отметил Орбан.

"Не бывает такого, чтобы все хотели мира, но мира не было. Есть те, кто говорят, что они хотят мира, но на самом деле они хотят войны", – подчеркнул он.

По его словам, желание продолжать эскалацию питают европейцы и украинцы. При этом Трамп действительно хотел бы заключить мир, считает Орбан.

"Что касается русских, то мы меньше всего знаем, чего они хотят, но мы можем быть уверены, что они стремятся достичь обозначенных территориальных границ", – добавил политик.

Вместе с тем Орбан подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы не позволить Венгрии оказаться втянутой в конфликт на Украине. Политик также считает необходимым способствовать мирному урегулированию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется. При этом он уточнил, что разговор политиков может быть организован "очень быстро".

Лидер США, в свою очередь, заявлял, что его разговоры с Путиным "всегда проходят очень приятно". Однако он подчеркнул, что в определенный момент беседы теряют смысл, так как ему нужны результаты. Трамп выразил надежду, что Путин сделает определенные шаги для урегулирования украинского конфликта.