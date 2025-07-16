Песков: телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован на ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не запланирован на ближайшее время, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, разговор политиков может быть организован "очень быстро".

Вместе с тем Песков назвал бизнесом новую схему Соединенных Штатов по передаче оружия Украине. Он напомнил, что поставки американского оружия и ранее осуществлялись по этому направлению и их никто не прекращал.

"Просто вопрос, кто за них платит", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что координацией поставок вооружения США на Украину будет заниматься НАТО совместно с американским постпредом при Альянсе Мэтью Уитэкером.

При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что странам Европы придется "открыть свои кошельки до определенной степени", чтобы собрать деньги на покупку оружия для Киева. По его словам, понимание о том, что за вооружение будет платить Европа, а не Штаты, было давно, однако его должна оплачивать не только Германия.

В качестве поставки Украине уже отправляют пакеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Поставкой занимается Германия, которая впоследствии заменит ракеты. США между тем получают полную оплату за вооружение.