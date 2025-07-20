Песков: встреча Путина и Трампа обязательно произойдет

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа необходима, со временем она обязательно произойдет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое последний разместил в своем телеграм-канале.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что недавние заявления Трампа демонстрируют его желание как можно скорее завершить украинский конфликт. По его словам, в Белом доме все больше начинают осознавать сложность этого процесса.

Кроме того, представитель Кремля заметил, что все уже привыкли к "достаточно жесткой и прямолинейной риторике" главы Белого дома.

"Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о своем желании как можно быстрее "перевести украинское урегулирование в мирное русло". Однако урегулирование конфликта на Украине является длительным процессом, который требует усилий, отметил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков назвал последний разговор лидеров РФ и США прагматичным и деловым.

"Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга", – заключил пресс-секретарь российского президента.

Конфликт на Украине удастся урегулировать при условии достижения соглашения между Россией и США и личной встрече Путина и Трампа, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению политика, данные договоренности должны стать "масштабным пакетом", который охватит не только Украину, но и "такие вопросы, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Президент США отмечал, что верит в желание российских властей достичь урегулирования на Украине. Тем не менее намерения Москвы пока не подтверждаются какими-либо действиями, добавил Трамп.