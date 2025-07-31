Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нервной реакцию американского лидера Дональда Трампа на его заявления. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, если его слова вызвали у главы Белого дома такую реакцию, то это означает лишь правоту России во всех ее действиях. Зампред Совбеза заявил, что страна "продолжит идти своей дорогой".

Комментируя заявления Трампа про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию", Медведев посоветовал президенту США вспомнить его любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин. По его словам, это произойдет в том случае, если через 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся о достижении мира на Украине.

Таким образом глава Белого дома высказал свое недовольство в адрес российских властей. При этом он выразил надежду, что ему не придется применять санкции. Но через две недели Трамп сообщил, что собирается сократить срок, который дает Москве, до 10–12 дней. Президент США решил, что проявил щедрость по отношению к России, дав ей 50 дней.

Медведев, комментируя эти угрозы со стороны Трампа, призвал главу Белого дома не забывать, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной.

При этом президент США объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, которая закупает у России энергоносители и нефть. После этого американский лидер заявил, что его не волнует, как Индия будет поступать дальше.

Кроме того, Трамп заявил, что Медведев своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Он посоветовал ему "следить за своими словами".

Власти Индии, реагируя на решение США о введении пошлин в отношении их страны, заявили, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, поэтому примут все необходимые меры для защиты национальных интересов.

