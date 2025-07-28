Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с Путиным

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Президент США Дональд Трамп не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также заявил о намерении сократить до 10–12 дней срок для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Вашингтон не видит прогресса по данному вопросу, уточнил глава Белого дома.

Изначально Трамп давал 50 дней на поиск решения по Украине. В противном случае, подчеркивал он, США введут импортные пошлины в 100% против РФ и ее торговых партнеров. Тогда американский лидер отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России.

Однако представитель Госдепа Тэмми Брюс уточняла, что Вашингтон не будет придерживаться этого срока. По ее словам, Штаты рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений.