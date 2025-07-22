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22 июля, 23:41

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Представитель Госдепа Брюс: США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа России

В Госдепе заявили, что США не будут строго следовать срокам ультиматума Трампа России

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Соединенные Штаты не станут строго придерживаться срока в 50 дней, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых санкциях против России в случае продолжения конфликта с Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, ее слова приводит РИА Новости.

Брюс подчеркнула, что США рассматривают сентябрь как ориентир для введения ограничений против России, а не как последний срок. Окончательное решение будет приниматься по мере продвижения переговоров между РФ и Украиной.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если сделка по украинскому конфликту не будет достигнута через 50 дней. При этом он отметил, что не хотел бы вводить какие-либо ограничения в отношении РФ.

По данным СМИ, Трамп выдвинул России ультиматум из-за своей жены Мелании. Член палаты представителей Дон Бэкон рассказал журналистам, что супруга американского лидера придерживается антироссийской позиции.

Лавров заявил, что США осведомлены о позиции РФ на переговорах в Стамбуле

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