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22 июля, 12:04

Политика

Умеров возглавит делегацию Украины на переговорах с РФ

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Украинскую делегацию на прямых переговорах Москвы и Киева возглавит секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Об этом в своем телеграм-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

В состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и офиса президента. По словам Зеленского, новая встреча с российской стороной ожидается уже в ближайшее время.

"Украина готова работать максимально продуктивно", – отметил украинский президент.

Ранее в СМИ заявили, что третий раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 23 июля. Ожидается, что встреча представителей Киева и Москвы пройдет во дворце Чираган в Стамбуле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположные, поэтому требуется большая дипломатическая работа.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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