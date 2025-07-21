Песков заявил о противоположности проектов меморандумов РФ и Украины

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Проекты меморандумов России и Украины диаметрально противоположные, поэтому необходима большая дипломатическая работа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва проинформирует, как только появится ясность по срокам нового раунда переговоров. Однако никаких изменений в составе российской стороны нет, указал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Пекине на сентябрьских мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией может произойти.

"Она действительно есть в повестке у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается в Пекин", – рассказал Песков.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличивать переговорную динамику.

Глава украинского МИД Андрей Сибига также заявлял, что Киев готов продолжить переговоры с Москвой в любое время и в любом месте. Но принципиально, чтобы на переговорах с РФ речь шла сначала об установлении перемирия, а лишь затем об остальных аспектах урегулирования.

При этом Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине.

