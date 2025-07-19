Зеленский: Украина предложила РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе

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Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Переговорную динамику нужно увеличивать", – отметил Зеленский.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе, сообщает, что в данный момент точных дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной пока нет, однако они будут согласованы.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой на поиск дипломатического решения конфликта на Украине.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, третий раунд переговоров Москвы и Киева необходимо начать с обсуждения проектов меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.

