Песков рассказал, что Россия и Украина обсудят на третьем раунде переговоров

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах на третий раунд переговоров между Россией и Украиной, передает RT.

По его словам, встречу необходимо начать с обсуждения проектов меморандумов, которыми стороны обменялись ранее.

Второй раунд переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Турции. Россию представили помощник президента Владимир Медицинский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В ходе переговоров РФ представила меморандум, в который вошли 12 параметров, необходимых для окончательного урегулирования украинского конфликта. В их числе: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса, запрет на героизацию и пропаганду нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических объединений и партий.

Украинский меморандум по урегулированию конфликта состоит из 5 разделов. В частности, Киев требует от России репараций, непризнания освобожденных Москвой регионов и снятия ограничений для военнослужащих Украины. Киевская сторона потребовала допустить до переговоров представителей США и Европы. Помимо этого, в документе указана необходимость организации встречи Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.