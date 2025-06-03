Песков заявил, что меморандум РФ направлен на устранение первопричин конфликта на Украине

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Меморандум России, переданный украинской стороне в ходе переговоров в Стамбуле, направлен на устранение первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Политик назвал тему урегулирования чрезвычайно сложной. Он уточнил, что во время переговоров делегации достигли договоренностей, которые в будущем будут реализованы.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 2 июня. Беседа шла больше часа на русском языке.

Российская делегация предложила ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта. Более того, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.

При этом от прошедших переговоров не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов, предупредил Песков. Он подчеркнул, что возможные компромиссы по проектам меморандумов РФ и Украины не могут обсуждаться публично.